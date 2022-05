Bezirk Neunkirchen: Krieg trübt AMS-Bilanz

Werbung

Dass Freud und Leid nahe beieinander liegen, beweisen auch die aktuellen Arbeitslosenzahlen im Bezirk Neunkirchen: Zwar ist die Zahl mit 2.446 arbeitssuchenden Personen um rund 1.000 oder 29 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, doch die Entwicklung und Folgen des Krieges in der Ukraine bereiten den Verantwortlichen auch hier Kopfzerbrechen: „Die überaus gute Entwicklung ist von Unsicherheiten bedroht. In Folge des Kriegsausbruchs haben die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre aktuellen Prognosen für das laufende Jahr deutlich zurückgenommen. Mögliche Einschränkungen bei Gaslieferungen sind dabei noch nicht eingerechnet“, so AMS-Bezirksstellenleiterin Claudia Schweiger.

Aktuell sind 43 Ukrainer beim AMS vorgemerkt. Darüber hinaus wurden im Bezirk bereits 20 Beschäftigungsbewilligungen erteilt. „Unser Anliegen ist es, den Betroffenen rasch zu helfen und ihnen auf diese Weise Sicherheit und Stabilität zu geben. Wir werden mit rascher und konsequenter Vermittlung alle bei uns vorgemerkten Personen beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben unterstützen“, so Schweiger.

Trotz der unsicheren Rahmenbedingungen ist der Arbeitsmarkt im Bezirk Ende April noch stabil: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten steigt weiter an und die Zahl der Arbeitslosen geht zurück. In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben die Berater den arbeitssuchenden Kunden bereits knapp 15.000 Vermittlungsvorschläge gemacht.

Insgesamt 1.967 Jobsuchende konnten heuer ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden, um 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

