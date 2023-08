Als Vorband: Luke Andrews Band heizte „One Republic“-Fans ein

Mit dem Support international bekannter Bands hat die Luke Andrews Band aus dem Raum Aspang ja schon beste Erfahrung. Erst im Vorjahr waren Luke Andrews, Tom Traint, Christina Zauner, Stefan Haslinger und Martin Weninger gemeinsam mit dem Briten Mick Hucknall und „Simply Red“ auf großer Tour - nun gastierten sie auf der Schlosswiese Moosburg (Kärnten) und Burg Clam (Oberösterreich), um den Fans von „One Republic“ ordentlich einzuheizen.

„Es war unglaublich super, die großartigen Herren von ,One Republic' auf der Schlosswiese Moosburg und auf Burg Clam zu supporten“, bilanziert Band-Mastermind Tom Traint gegenüber NÖN.at. „Die Band, die ganze Crew und ihr Sänger Ryan Tedder sind alle super leiwand und wir hatten eine wunderbare Zeit! Super Publikum, super organisiert, super Wetter, wahnsinnig großartiges Wochenende!“ Dazu komme, so Traint, dass man ohnehin schon immer auf Burg Clam spielen habe wollen. „Das hätten wir mal - next step dann als Hauptact“, muss Traint schmunzeln.

Applaus, Applaus! Die Luke Andrews Band nach ihrem Gig auf Burg Clam. Foto: Lilli Stella Breuer Guttmann

„One Republic“, 2002 im US-Bundesstaat Colorado gegründet, schaffte den Durchbruch 2007 mit dem Lied „Apologize“ - und toppte den Erfolg 2013 mit „Counting Stars“. 2021 erschien das bereits fünfte Studioalbum der Band.