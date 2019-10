Fußballtraining in der Turnhalle. Es wird gelaufen, gespielt und geschwitzt. Mitten im Geschehen kippt plötzlich ein Spieler um und bleibt regungslos am Boden liegen. Was jetzt?

Johannes Luef aus Aspang, zu dieser Zeit auf der Ersatzbank, reagiert geistesgegenwärtig. Er läuft zu dem Mann, schüttelt ihn, versucht, ihn anzusprechen. Doch alle Versuche schlagen fehl – das Herz schlägt nicht, die Atmung hat ausgesetzt. Luef beginnt mit der Herz-Druck-Massage. Ein Kollege eilt ihm zur Hilfe, startet mit der Beatmung. Parallel dazu werden Rettung und Notarzt in die Halle alarmiert, die die Versorgung übernehmen. Sie bringen den Mann ins Spital – Diagnose: Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Zehn Tage Koma folgen.

Empfehlung für „Erste Hilfe“-Kurs

Heute geht es Andreas Frankovic gut – der Hochneukirchner erfreut sich bester Gesundheit. „Ich weiß von diesem Tag noch, dass ich von der Arbeit heimgekommen bin und dann zum Training gefahren bin. Was danach passiert ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr“, erzählt er im Interview. Dafür, dass gleich jemand zur Stelle gewesen sei, sei er „unendlich dankbar. Wobei es sicherlich viel mehr als Dankbarkeit ist. Schließlich hätte all das auch anders ausgehen können“, überlegt er laut.

Lebensretter Johannes Luef, der seitens der Rot Kreuz-Bezirksstelle nun eine Ehrung zuteil wurde, freut sich, dass der Vorfall gut ausging. Seine Tätigkeit als Zivildiener bei der Rettung kam ihm da zugute. Was ihm zunächst durch den Kopf gegangen sei, als es zur Rettung kam? „Ich habe mir nur gedacht: Gott sei Dank kann ich ihm helfen.“ Einen Erste Hilfe-Kurs würden übrigens beide wärmstens empfehlen: „Das sollte österreichweit Pflicht sein – genau wegen solcher Vorfälle“, so Luef. Und Frankovic ergänzt: „Jeder sollte das machen!“ Lob gab es für das Wirken auch von Rot Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich da mitten ins Geschehen wirft!“