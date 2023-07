Ein Buch über das Leben Franz Grabenwögers

Monsignore Franz Grabenwöger – im Juni 1963 von Kardinal Franz König zum Priester geweiht – feierte am Sonntag sein diamantenes Jubiläum. Grabenwöger, der von 1992 bis 2010 Pfarrer in Krumbach war, ist auch jetzt noch in vielen Pfarren und bei verschiedensten Anlässen im Einsatz.

Die Veranstaltungshalle des Krumbacher Kultur- und Sportzentrums war am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt, als der Jubilar selbst die Festmesse zelebrierte und im Anschluss daran Fritz und Franz Trimmel ihr Buch „Begegnungen mit Monsignore Franz Grabenwöger“ präsentierten. Ersterer ist Krumbacher Altbürgermeister und früherer Regionsobmann, Letzterer vor allem den Aspangern als Archivar bekannt.

„Die Idee, ein Buch über den ehemaligen Pfarrer von Krumbach zu schreiben, kam von Robert Ivancich vom Kral-Verlag. Er stammt auch aus dem Triestingtal und kennt Franz Grabenwöger gut“, erklärte Fritz Trimmel. Schließlich habe sich auch der jetzt 83-jährige Jubilar selbst bereit erklärt, an der Entstehung des Buches mitzuwirken.

Bei den umfangreichen Recherchen war unter anderem eine Broschüre hilfreich, die anlässlich des 50-jährigen Priesterjubiläums von Grabenwöger herausgegeben worden war. Es lieferte schon viele Informationen, aber es war erst der Beginn einer mühsamen Recherche. Im Laufe des Projekts sei immer deutlicher geworden, was Grabenwöger alleine in Krumbach auf die Beine gestellt hatte – und wie viele Freiwillige er für den Dienst in der Kirche gewinnen konnte, etwa Vorbeter oder Krippenbauer.

Grabenwögers Karriere als Priester begann einst – nach der Weihe – als Kaplan in Oberaspang. Zu seinen wohl prägendsten Jahren zählten jene von 1975 bis 1986, in denen er als Sekretär von Kardinal König zu dessen engsten Vertrauten zählte.

Ein wichtiger Teil des Buches betrifft auch den Menschen Grabenwöger. Von Bekannten wird er als weltoffen, streng, prinzipientreu – auch zu sich selbst – und korrekt, aber nicht nachtragend bezeichnet.

Das Vorwort zu dem Buch schrieb noch der inzwischen verstorbene Weihbischof Helmut Krätzl. Erhältlich ist das Werk zum Preis von 29,90 Euro in Buchhandlungen sowie in vielen Pfarren und Gemeinden der Region Bucklige Welt und Wechselland.