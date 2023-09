Fahrzeugsegnung: Bergrettung für Einsatz gedankt

Es war ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Fest, das die Bergrettung Aspang am Samstag bei ihrem Stützpunkt in Mariensee (Gemeinde Aspangberg-St. Peter) abhielt. Nicht nur, dass das Team rund um Ortsstellenleiter Michael Prattes ein neues Einsatzfahrzeug offiziell in den Dienst stellen konnte: Mit dem Wiener Markus Tober wohnte der Veranstaltung jemand bei, der im Dezember des Vorjahres von der Mannschaft gerettet werden musste.

Für die Feier hatte er extra seinen Urlaub verschoben, denn es sei ihm „ein Anliegen, Danke zu sagen“, so Tober, der sich bei einem Sturz drei Hals- und drei Brustwirbel gebrochen hatte. „Die Erstversorgung war großartig und ich weiß, dass das auch im Rollstuhl hätte enden können“, so Tober. Er sei der Bergrettung „unheimlich dankbar“: „Euch das zu sagen, ist das mindeste, das ich tun kann“, so Tober im Gespräch mit Bergretter Christian Brunner. Dieser unterstrich die Zusammenarbeit mit den umliegeden Ortsstellen: „Wir müssen alle zusammenhalten!“

Der Ankauf des neuen Fahrzeuges war nötig, um die Einsatzfähigkeit weiter aufrechtzuerhalten. Nach einem Unfall mit dem alten Fahrzeug sei eine Reperatur zwar möglich gewesen, „aber nicht langfristig“, so Ortsstellenleiter Michael Prattes. Mithilfe der Gemeinden habe man den Ankauf stemmen können. „Das Fahrzeug ist auch mit Blick auf die steigenden Einsatzzahlen nötig und kann auch im Sommer verwendet werden.“