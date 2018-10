167 Teilnehmer, 137.000 Wiederholungen und 1.370 Euro für den guten Zweck – es sind beeindruckende Zahlen, die die „Family Fitness Challenge“ und die „Murph Challenge“ im Sport- und Gesundheitszentrum Aspang vorzuweisen haben.

Kürzlich hatte das Team rund um SGZ-Chef Karl Morgenbesser, unterstützt von der Raiba, zu dem Sport-Event geladen. Es ging darum, mit Crossfit-Workout, Gruppenfitnessprogrammen oder klassischem Training an den Geräten Spenden zu sammeln – die wiederum einem Buben mit Muskelerkrankung zugute kommen sollen.

Ganze 470 Wiederholungen an der Beinpresse, dem Lat-Zug und der Brustpresse sammelte etwa Frieda Kallinger (77). Genau 600 Wiederholungen des Aspangers Michi Faustmann waren ähnlich viel Geld wert – Faustmann allerdings nahm an der „Murph-Challenge" teil: Zweimal eine Meile Laufen, hundert Klimmzüge, 200 Liegestütze und 300 Kniebeugen mussten dafür absolviert werden. „Ein sehr gelungenes Event“, bilanziert SGZ-Chef und Veranstalter Karl Morgenbesser.

In der RX+ Class mit Gewicht siegte Jakob Schrenk vor Michi Faustmann und Stefan Friedl. In der RX Class ohne Gewicht siegte Hannes Cerny vor Stefan Fucir und Thomas Schappelwein. Bei den Damen hatte Anna Donauer die Nase vorne, auf den Plätzen zwei und drei folgten Lina Bauer und Beatrice Denk. Bei den Amateuren standen Kilian Morgenbesser sowie Tamara Haas und Marie Morgenbesser auf dem Stockerl.