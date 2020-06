Amtshaus: Umbau-Planung soll noch heuer beginnen .

Eine durchaus umfangreiche Tagesordnung galt es am Dienstagabend für die Gemeinderäte abzuarbeiten – all das an ungewöhnlichem Ort: Denn aufgrund des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes hatte Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) die Sitzung in den Festsaal der örtlichen Neuen Mittelschule verlegt.