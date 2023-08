Aspang Markt Comeback geglückt: „Böhmischer Kirtag“ fand zum 16. Mal statt

Beste Stimmung beim "Böhmischen" in Aspang - nicht selten sogar mit eigens angefertigten T-Shirts. Foto: Tanja Barta

A usnahmezustand an neuem Standort: An zwei Tagen fand wieder der legendäre „Böhmische Kirtag“ in Aspang statt - zum mittlerweile 16. Mal.

Fünf Jahre lang mussten Fans des böhmisch-mährischen Blasmusikfestivals warten - am Wochenende war es aber soweit: Der „Böhmische Kirtag", veranstaltet von Feuerwehr und Kulturverein Aspang rund um Mastermind Sepp Huber und Musikerlegende Hans Makos, gab am neuen Festplatz an der B 54 sein Comeback. Mit dabei waren auch diesmal Szene-Größen aus Österreich, Deutschland, Tschechien und der Schweiz. Den Auftakt am Samstag gestalteten die Chisetaler Blaskapelle (Schweiz) sowie Michael Maier und seine Blasmusikfreunde aus Deutschland, ehe die Blaskapelle „Gloria" aus Tschechien und die Weinviertler Mährischen Musikanten aufspielten. Am Sonntag standen schließlich die Gruppe „Mistrinanka" aus Tschechien, die „Innsbrucker Böhmische" sowie - als Abschluss - Vlado Kumpan und seine Musikanten auf der Bühne. Unter den Festivalbesucherinnen und -besuchern: Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, die Bürgermeisterinnen Doris Faustmann (Aspang Markt) und Michaela Walla (Warth), deren Amtskollegen Bernhard Brunner (Aspangberg-St. Peter), Willibald Fuchs (Kirchberg am Wechsel) und Andreas Graf (Mönichkirchen), die Feuerwehrkommandanten Thomas Rauch (Gloggnitz), Kurt Polss (Hochegg), Marc Maierhofer (Nasswald) und Markus Ungersböck (Grimmenstein-Markt), Aspangs Notarin Verena Miklos, Altbürgermeister Hans Auerböck, FF-Bezirksverwalter Michael Polleroß und viele andere mehr.