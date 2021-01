Bequeme Hoodies, kurze und lange T-Shirts, schicke Kleider, Röcke oder Jacken – mit seiner eigenen Modemarke hat sich der Aspanger Michael Plank einen lang gehegten Traum erfüllt. Bei „Ich und Mummy“ handelt es sich jedoch nicht um ein gewöhnliches Label: Der 34-Jährige bietet Mama-Kind-Partneroutfits an.

Der Startschuss für sein außergewöhnliches Projekt fiel im ersten Lockdown – in dieser Zeit nahm der frühere „Mediashop“-Mitarbeiter die starke Bindung zwischen Frau und Kind wahr, wie er erzählt: „Die Vorstellung, Partneroutfits zu kreieren, die sowohl an einem Kind als auch an der Mutter toll aussehen, hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und so habe ich mich auf neues Terrain begeben, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie man eine Kollektion auf den Markt bringt.“

Andrea Lechner und ihre Kids Niklas und Marian zeigen die Kollektion vor. Ich & Mummy

Doch der Sprung ins kalte Wasser glückte – nachdem die Produkte in den Testphasen bereits nach kürzester Zeit verkauft waren, entschied sich Plank, einen Investor an Bord zu holen, der größere Produktionen ermöglichte. „Und nun bringen wir schon unsere zweite Kollektion heraus. Aktuell bieten wir einen bunten Sortiments-Mix von Shirts bis Hoodies und Kleidern – alles für den Winter, was Kids und Mummys so benötigen.“ Die Rückmeldungen seien sehr positiv: „Für mich die beste Bestätigung, dass ich mich für das Richtige entschieden habe.“ Produziert wird die Kleidung in Griechenland, beliefert wird der gesamte deutschsprachige Raum von Planks Wohnort aus.

Erhältlich sind die Produkte exklusiv im Online-Shop unter „www.ichundmummy.com“ sowie in den Geschäften „Mami Laden“ in Graz und dem „Trendwerk Mini & Mamas“ in Bad Ischl (Oberösterreich).