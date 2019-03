In der Aspanger Ortsmitte tut sich was: Seit mehreren Monaten ist das Wohnbauprojekt von SPÖ-Vorsitzendem Ernst Fischer, direkt am Hauptplatz, im Gange. Und die Arbeiten laufen auf Hochtouren, wie Fischer gegenüber der NÖN betont:

„Das schöne Wetter der letzten Tage hat uns natürlich sehr geholfen, demnächst wird die Decke zum Dachgeschoss gemacht“, gibt Fischer Einblick in die derzeitigen Arbeiten. Aktuell sind bereits zwei der insgesamt sechs Wohnungen vergeben: „Vier sind noch frei, das Interesse ist da, steigt aber sicher, sobald man auch von außen sieht, dass sich etwas tut. Bis dato ist ja das, was sich im Inneren abspielt, nicht ersichtlich“, analysiert Fischer.

Lässt es die Witterung zu, soll bereits im April mit den Installationen gestartet werden. „Ich bin optimistisch, dass wir im September oder Oktober bereits die ersten Wohneinheiten übergeben können“, so Fischer auf NÖN-Anfrage.