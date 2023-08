Jugendkulturverein lud zum Frühschoppen auf die Pfarrwiese

„Besser kann's nicht sein!“ So hieß Vizeobmann Tobias Gremel die Gäste am Sonntag zum Frühschoppen auf der Pfarrwiese in Unteraspang willkommen. Die Bedingungen waren in der Tat perfekt: Der Jugendkulturverein HCAC („Heavy Crew Aspang City“) durfte sich über Kaiserwetter freuen. Der Verein, der sich „sehr rege im Ort einbringt“, wie ÖVP-Bürgermeisterin Doris Faustmann lobte, nutzte die Gelegenheit auch dazu, der Ortschefin zum Geburtstag zu gratulieren. „Über den Blumenstrauß freu' ich mich sehr, darüber, dass ich schon wieder ein Jahr älter bin, weniger“, meinte diese schmunzelnd.

Nach der Feldmesse, zelebriert von Pfarrer Jan Schaffarzyk, unterhielt die Musikkapelle Aspangberg-St. Peter. Unter den Gästen befanden sich die Gemeinderäte Michael Heissenberger, Sepp Treiber und Georg Gansterer, Viktoria und Hans Konopiski, Gertrude und Franz Winkler, „Wexl Arena“-Chef Karl Morgenbesser, Hauptschuldirektor in Ruhe Matthias Putz mit Hedwig und viele andere mehr.