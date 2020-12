„Wir sind froh, dass wir wieder da sein dürfen!“ Gerti Schwarz strahlt an diesem Montagmorgen übers ganze Gesicht – das kann selbst die Maske nicht verdecken. Seit gut eineinhalb Stunden hat die Unternehmerin – nach Ende des „harten“ Lockdowns – ihr Bekleidungsgeschäft „Fashion in“ am Aspanger Hauptplatz wieder geöffnet. Regelmäßig öffnet sich die Eingangstüre, neue Kunden kommen in den kleinen Shop. „Wenn zwei, drei Kunden zeitgleich da sind, sind wir ja ohnehin schon sehr zufrieden“, meint Schwarz und öffnet das Fenster – denn regelmäßiges Lüften gehört zum Sicherheitskonzept dazu. Trotz Lockdown konnte sich Schwarz auf ihre Stammkunden verlassen – rund 20 Bestellungen gingen zuletzt bei ihr ein. Und auch, wenn der Onlinehandel boome, ist Schwarz überzeugt: „Unsere Stammkunden kommen trotzdem, sie schätzen das Service!“

Reges Treiben herrscht auch bei Karin Höller, die an der Hauptstraße ihren Second-Hand-Laden betreibt. Der Lockdown blieb weitestgehend ohne Geschäft für Höller – generell befürchtet sie, dass viele ihre Einkäufe online getätigt haben: „Die meisten haben schon alles erledigt“, so ihre Sorge. Aber zumindest an diesem Vormittag läuft es auch bei ihr.

Viel Betrieb herrscht auch im Schreibwarenhandel Moschna – in Zeiten des Lockdowns lieferte Chefin Helene Scheurer höchstpersönlich Bestellungen aus. An einen Boom des Onlinehandels glaubt auch sie, trotzdem zeigt sie sich optimistisch: „Wir haben treue Kunden, die kommen trotzdem zu uns. In der Früh war schon einiges los.“

Aufatmen dürfen an diesem Montag nicht zuletzt auch die Friseursalons – das Haarstudio Margit ist an diesem Vormittag schon gut besucht. „In dieser Woche sind fast alle Termine belegt. Es gibt nur mehr ein paar Resttermine“, freut sich Margit Winkler – und schnappt sich schnell wieder die Schere...