Der Aspanger Hauptplatz ist um einen Betrieb reicher: Tanja Pagani hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und direkt im Ortszentrum, konkret in der Hauptstraße 1, ihr Café "Mille Fleurs" eröffnet. Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie diverse Kaffeevariationen und ein vielfältiges Frühstück an.

Seitens der Wirtschaftskammer NÖ gratulierten Bezirksstellenobfrau Waltraud Rigler und Bezirksstellenleiter Johann Ungersböck der Jungunternehmerin zur Eröffnung.

Mehr zum neuen Cafe demnächst in der Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen!