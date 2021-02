Andreas Heissenberger. Philipp Grabner/Archiv

Alte, historische Ansichten seiner Heimatgemeinde haben es Andreas Heissenberger angetan – nicht umsonst brachte er im Jahr 2015 einen historischen Bildband über Aspang heraus.

Seit Weihnachten 2020 erfreut der Web- und Grafikdesigner ein immer größer werdendes Publikum online: Auf der Facebook-Seite „Nostalgia Aspang“ teilt er historische Fotos und Videos mit Bezug zu seiner Heimatgemeinde. 555 Personen haben die Seite aktuell abonniert, 524 gefällt die Seite – Stand zu Redaktionsschluss. „Etliche Fotos sind auch in meinem Buch zu finden, andere habe ich neu ausgegraben“, erklärt Heissenberger gegenüber der NÖN.

Besonders gut würden Fotos aus den letzten 40 Jahren ankommen, meint der 54-Jährige: „Weil sich sehr viele Menschen darauf wiederfinden.“ Ein weiteres Buch herauszubringen, will Heissenberger zwar nicht ausschließen – „wobei ich an Facebook so toll finde, dass ich damit viele Leute erreiche und man dazu nicht einmal auf der Plattform registriert sein muss.“ Die Suche nach alten Ansichten geht unterdessen aber natürlich weiter: „Ich bin für jedes Foto sehr dankbar und freue mich“, so Heissenberger.