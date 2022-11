Sehr beliebter Fleischhauer Gugerell auf Falstaff-Stockerl

Werbung

Die Freude ist groß bei Aspangs Fleischermeister Johannes Gugerell: Bei einer Publikumsbefragung der Feinschmeckercommunity „Falstaff“ konnte er mit seinem Betrieb den zweiten Platz in Niederösterreich erreichen: 14 Prozent stimmten für die Aspanger Firma, geschlagen wurde er nur von Kollege Hofmann aus Hollabrunn, der mit 30 Prozent auf dem ersten Platz landete. „Vor sieben Wochen wurden wir nominiert und die Unterstützung war gleich gewaltig“, erinnert sich Gugerell an den Beginn der Aktion.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Abgestimmt wurde online, täglich konnte man eine Stimme abgeben. „Viele Kunden, Freunde und Bekannte meldeten sich, stimmten für uns ab und machten für den Wettbewerb Werbung“, so der Fleischermeister.

Als dann das Ergebnis feststand, war der Jubel grenzenlos: „Stammkunden warteten schon mit Pokal und Sekt vor dem Geschäft. Ein herzliches Dankeschön für die großartige Unterstützung“, freut sich Gugerell. Den Siegerbetrieb kennt er übrigens persönlich – „aus Berufsschulzeiten, meine herzliche Gratulation auch ins Weinviertel.“

Toll schlug sich auch ein weiterer Vorzeige-Fleischereibetrieb aus dem Bezirk Neunkirchen: Die Fleischerei Höller aus Zöbern erreichte beim Voting acht Prozent und durfte sich am Ende über den sechsten Gesamtrang in Niederösterreich freuen.

