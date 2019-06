Alleine in den letzten drei Jahren wurden in der Gemeinde 70 Wohneinheiten geschaffen – „das ist auch der Auftrag an uns, eine entsprechende Infrastruktur für die Familien zu schaffen“, ist Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) überzeugt.

Daher wird aktuell in den früheren Parfümerie-Räumlichkeiten, in unmittelbarer Nähe zur Postfiliale, fleißig umgebaut: Mit Herbst 2019 soll in dem früheren Geschäftslokal auf etwa 95 Quadratmetern Fläche ein Betreuungsangebot für Kleinkinder starten. „Dort sollen bis zu 15 Kinder Platz finden – von einem Jahr bis zu Kindergarteneintritt“, so Faustmann.

Derzeit laufen die Vorbereitungen, die Inneneinrichtung fehlt etwa noch. „Währenddessen kann man sich aber bereits auf dem Gemeindeamt informieren – und auch anmelden kann man sich schon“, rührt Faustmann die Werbetrommel.

Für sie, aber auch für ÖVP-Vizebürgermeister Josef Reichmann, stellt die neue Einrichtung ein „Serviceangebot für junge Familien“ dar, wie beide betonen: „Wir haben bereits im Vorjahr bei einer Bedarfserhebung gesehen, dass es entsprechendes Interesse gibt“, so die Bürgermeisterin, der auch wichtig gewesen sei, dass das Angebot leistbar ausfalle. Dass das Projekt den Gemeinderat einstimmig passierte, freut sie ebenso.

Für die Betreuung der Kids nimmt die Gemeinde zwei Arbeitskräfte auf.