Ein Lenker kam mit einem Traktor samt Anhänger aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in Folge über eine steile, drei Meter tiefe Böschung in den Pestingbach. Der Lenker zog sich durch den Unfall Verletzungen zu und wurde vom Roten Kreuz Aspang erstversorgt. In weiterer Folge wurde der Lenker ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Bergung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aspang übernommen, welche den Anhänger sowie einen Motormäher mittels Kran aus dem Bach barg. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden.