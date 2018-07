Unterwegs auf der Fashion-Week in Mailand, gearbeitet in New York, studiert in Berlin – mit ihren nur 29 Jahren hat Julia Deiger beruflich fast schon den gesamten Erdball bereist. Nun möchte sich die gelernte Schneiderin in ihrer Heimatgemeinde Aspang sesshaft machen.

„Ich war die letzten acht Jahre eigentlich nur unterwegs“, muss die sympathische 29-Jährige schmunzeln. Die gebürtige Aspangerin hat drei Jahre lang in Berlin studiert und bereiste dann fast die ganze Welt. „Ich habe auch einige Monate in New York oder auch in München gearbeitet“, erzählt sie der NÖN. Auch Amsterdam und Mailand waren Stationen für die junge Designerin.

Wie die Liebe zur Mode entstanden ist? „Meine Oma war früher Schneiderin, hat dann aber nur die Gesellenprüfung gemacht, weil sie dann geheiratet hat und Kinder bekam. Der Rest meiner Familie hat sich aber eigentlich gar nicht so sehr für Mode interessiert“, erinnert sich Deiger zurück. Sie wusste bereits im Kindesalter, was sie werden will. „Meine Mama hat mir immer erzählt, dass ich damals schon lieber die Vogue als irgendeine andere Mädchenzeitschrift gelesen habe“, lacht die 29-Jährige. Im zarten Alter von zwölf Jahren fiel dann die endgültige Entscheidung. „Ich habe mich dann entschlossen, die Modeschule in Mödling zu besuchen. Das war schon immer mein Traum“, blickt sie in ihre Schulzeit zurück.

Einige Jahre später stand Deiger dann selbst vor den Schülern – und zwar als Gastdozentin. „Das war dann schon ein tolles Gefühl, dass sie mich eingeladen haben“, freut sich die Aspangerin. Nach ihrem Studium in Berlin zog es die heute 29-Jährige hinaus in die weite Welt. Unter anderem lebte sie auch eine Zeit lang bei ihrem Bruder in Mailand, der ebenfalls im Modegeschäft tätig ist. Dort hat sich die Designerin dann auch ihr Netzwerk aufgebaut. „Wir waren dann auf verschiedenen Partys unterwegs und sind so mit zahlreichen Designern ins Reden gekommen“, so die 29-Jährige über die Anfänge. Deiger arbeitete schon für mehrere internationale Modelabels.

„Eine Kollektion von mir hat es sogar nach China geschafft“, kann die junge Designerin stolz behaupten. Bei ihrem letzten Besuch in New York fällte die Aspangerin dann die Entscheidung, sich selbstständig zu machen. „Ich habe lange überlegt, wie es weitergehen soll. Soll ich in eine Stadt ziehen oder doch am Land bleiben? Für mich war dann klar, dass ich lieber in Aspang bleibe und dort mein Geschäft aufbaue! Mir ist es aber auch wichtig, bei meiner Familie zu sein, da ich die letzten Jahre eh ständig unterwegs war“, ist sie heute froh über die diese Entscheidung.

Wie die „Deiger Studios“ genau aussehen? „Es wird kein typisches Modegeschäft sein. Ich werde jedes einzelne Stück selbst anfertigen. Wenn also jemand zum Beispiel ein Kleid für einen bestimmten Anlass braucht, kann er sich bei mir melden!“, will Julia Deiger ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Stoffe und Muster können sich die Kunden dann sogar selbst aussuchen.