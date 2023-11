Zuwachs im Therapiezentrum: Logopädin Kathrin Sanz eröffnete

Das Ärzte- und Therapiezentrum am Aspanger Kirchenplatz hat Zuwachs bekommen: Vor wenigen Wochen bezog Kathrin Sanz Räumlichkeiten im Erdgeschoss - und widmet sich in ihrer Logopädie-Praxis Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Als Logopädin tätig ist die 27-jährige gebürtige Aspangerin schon seit fünf Jahren, seit vier Jahren arbeitet sie im Landesklinikum Hochegg. Mit ihrer Praxis in Aspang hat sich Sanz nun - zusätzlich zu Hochegg - selbstständig gemacht. „Ich biete schon seit längerem Hausbesuche in der Region an, daher hat sich die eigene Praxis einfach ergeben“, erzählt Sanz. Über mangelnden Bedarf kann sie sich nicht beklagen, im Gegenteil: „Die Nachfrage ist wirklich sehr groß!“

Sanz, die Vertragspartnerin aller Kassen ist, bietet etwa Unterstützung bei Artikulationsstörungen, bei Sprachentwicklungsverzögerung oder -störungen, bei Sprach- oder Schluckstörungen (nach Schlaganfall oder Tumoroperationen) oder bei offener Mundhaltung an, auch Schlaganfall- oder Parkinson-Patienten behandelt sie.

Wichtig ist es ihr, „alltagsnah zu arbeiten“, wie Sanz sagt: „Außerdem empfehle ich, sich gleich zu melden, wenn Probleme auftreten und nicht zu zögern.“ Denn immer wieder sei sie damit konfrontiert, dass bei Kindern etwa bis zum fünften Lebensjahr gewartet wird, ehe eine Behandlung in Anspruch genommen wird.

Mit ihrem Job - und ihrer neuen Praxis - hat die 27-Jährige, die mittlerweile in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt-Land lebt, nach wie vor große Freude: „Der Berufswunsch entstand schon in der Schulzeit, und ich bin bis heute glücklich damit.“

Mehr Informationen über das Angebot und Kontaktadressen: www.logopaedie-sanz.at