Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Aspang am Mittwochvormittag zu einer Traktorbergung in Aspang Markt, wo ein Traktor samt Anhänger in einem Bach stürzte, ausrücken musste, wurden die Helfer in der Nacht auf Donnerstag (18.06.2020) zu einem ähnlichen Unfall alarmiert. Ein Wagen kam Richtung Kaolinwerk (Ausschlag) von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einen Bach. Der Pkw kam seitlich im Wasser zu liegen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nach der polizeilichen Freigabe barg die FF Aspang den Unfallwagen mittels Kran des WLF. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.