Zwischen Aspang und Mariensee kam ein Lenker mit seinem Pkw in einer Kurve von der schneebedeckten Fahrbahn ab und rutschte in den abfallenden Graben. Der Pkw wurde auf der Beifahrerseite von Sträuchern zurückgehalten und so ein kompletter Absturz in einen Bach verhindert.

Nach der Absicherung der Einsatzstelle bargen die Florianis aus Aspang den Pkw mittels Kran und zusätzlicher Seilwindensicherung. Verletzt wurde niemand.