Schöner Erfolg für das Autobahnrestaurant und Motorhotel „Oldtimer“ bei Zöbern. Geschäftsführer Anton Plank durfte bei der Verleihung im Julius Raab-Saal im WIFI NÖ die „Ausbildertrophy“ der Wirtschaftskammer NÖ entgegennehmen – neben 20 anderen Betrieben.

Die „Trophy“ wird in den sieben Sparten der niederösterreichischen Wirtschaft an jene Unternehmen vergeben, die im Verhältnis zu ihrer Beschäftigtenzahl in den letzten zehn Jahren die meisten Lehrlinge erfolgreich ausgebildet haben – wobei es innerhalb der Sparten bis zu drei Kategorien nach der Zahl der Beschäftigten gibt. Alle fünf Jahre kann die „Trophy“ neu gewonnen werden – erstmals verliehen wurde sie 2004.

Naturgemäß groß ist die Freude über die Auszeichnung bei Oldtimer-Geschäftsführer Anton Plank: „Gerade in Zeiten, in denen es immer mehr an Fachkräften mangelt, ist dies eine tolle und wichtige Auszeichnung für uns. Wir haben sehr viele unserer aktuellen Fachkräfte und Abteilungsleiter selbst ausgebildet“, so Plank, der ausführt, dass ihn die Auszeichnung bestärke, „diesen Weg weiterzugehen“, wie er sagt.