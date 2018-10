Neubau des Kindergartens im Ortsteil Hoffeld

Laut Bürgermeister Josef Bauer (ÖVP) schreitet der Bau zügig voran. In Betrieb wird der Neubau allerdings leicht verspätet erst Anfang November gehen, da noch lose Möbel fehlen. „Im Prinzip verlaufen die Arbeiten tadellos, ich habe mir erst gestern ein Bild davon gemacht“, so Bauer. Was die Kosten betrifft, so erklärte der Ortschef, dass noch keine Abrechnung vorliege. „Die Kosten werden sich aber leicht erhöhen“, berichtete er in der Sitzung. Eine offizielle Eröffnung wird für Anfang Dezember angepeilt. Fixiert wird er nach einem Gespräch mit der Landeshauptfrau in St. Pölten.

Einrichtung eines Einkaufsbusses im Ortsteil Hoffeld

Ebenso den Ortsteil Hoffeld betraf eine Beratung zum Thema Einkaufsbus. Von einer Bürgerin sei die Anregung gekommen, den Einkaufsbus nicht nur in Aspang Markt, sondern auch im Hoffeld zu führen. Man einigte sich, in den Gemeindenachrichten einen erneuten Aufruf zu starten, wer Interesse an einem solchen Angebot hätte. „Melden sich mehr als drei Personen, werden wir den Bus auch am Hoffeld anbieten“, so Bauer. Schon einmal hätte es eine Erhebung gegeben, wie auch ÖVP-Gemeinderat Ulli Lechner erklärte, doch damals sei das Interesse der Bevölkerung für dieses Service einfach zu gering gewesen, berichtete er.