„Die Kreini's“ aus Mariensee präsentieren ihre erste CD

Ob bei Geburtstagsfeiern oder dem „Schwaigen Reigen“ – schon in jungen Jahren haben Kevin und Stefan Kremsl immer wieder gemeinsam musiziert. 2016 hoben die beiden Cousins „Die Kreini‘s“ aus der Taufe, und vom Wirtshauskeller (wo die regelmäßigen Proben stattfanden) ging es auf die Bühnen von Festen und Veranstaltungen in der Region. „Unseren ersten offiziellen ,Kreini‘s‘-Auftritt hatten wir 2016 beim Bergrettungsfrühschoppen in Mariensee“, erinnert sich Stefan Kremsl an die Anfänge zurück.

Ihr musikalischer Weg führte den 26-jährigen Karosseriebautechniker Kevin und den 25-jährigen Installateur Stefan Kremsl in den letzten Jahren auf unzählige Feste, Frühschoppen, Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten, neun Mal bestritten die beiden auch Auftritte auf der „Kaiser Wies‘n“ in Wien. Mit der Veröffentlichung einer CD erfüllen sich die beiden nun einen Traum. „Nach sieben Jahren geht dieser große Wunsch, ein eigenes Album in den Händen halten zu dürfen, in Erfüllung“, so Stefan Kremsl. Die Platte enthält zehn Titel, darunter zwei Coverversionen.

Präsentiert wird die erste CD der „Kreini‘s“ am Freitag, dem 21. April, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Gasthaus Peterwirt in St. Peter am Wechsel. Das Vorprogramm gestalten „Die Gmiadlichen“.

Erhältlich sind die CDs (vorerst sind 500 Stück Auflage geplant) bei allen Auftritten der „Kreini‘s“, später werden die Titel auch über Streaming-Plattformen abrufbar sein.

