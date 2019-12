In Mariensee quert der Kranawettbach diagonal in einem Betonrohr die Landesstraße L 4184. Weil es dort aber – besonders bei Starkregen – immer wieder zu Überflutungen kam, entschlossen sich Gemeinde und Land, den Rohrdurchlass durch einen Kastenprofildurchlass mit einem wesentlich größeren Querschnitt zu ersetzen.

Der felsreiche Unterboden und die zahlreichen Einbauten erschwerten die Bauarbeiten – unterm Strich konnten diese aber in kurzer Zeit durchgeführt werden. Im Bereich des Durchlasses wurde außerdem die Fahrbahn auf einer Länge von 60 Metern neu asphaltiert. Die Gesamtbaukosten von rund 130.000 Euro trägt zur Gänze das Land. „Danke an die Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis während der Arbeiten“, so die Vertreter des Straßenbaudienstes.