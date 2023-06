Nach Debatte über Windräder: Politik will Bürger ins Boot holen

Es hatte in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff im Ort und darüber hinaus gesorgt: Das Vorhaben der Firma „Ventural“, 15 Windräder in den Gemeindegebieten von Aspangberg-St. Peter und Mönichkirchen zu errichten. Nach zwei Diskussionsabenden, bei denen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, sich über das Projekt zu informieren, kam seitens des Landes recht schnell eine klare Absage. Es sei „weiterhin nicht vorgesehen, das NÖ Wechselgebiet für Windkrafterzeugung zu zonieren“, hieß es am 2. Juni auf der Homepage der Gemeinde Mönichkirchen. Grundlage der Nachricht war eine Unterredung zwischen Bürgermeister Andreas Graf und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) am Rande der Eröffnungsfeier der „Wexl Trails“.

In der Vorwoche war das (abgesagte) Projekt nun aber doch noch einmal Thema – im Rahmen der Aspangberger Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP), der mit rund 15 Personen ungewöhnlich viele Zuhörer begrüßen konnte, ging es dabei „lediglich um eine Information über den Status quo“, wie er der NÖN gegenüber erklärt.

Ernst Fischer, Vorsitzender der SPÖ Aspang. Foto: Philipp Grabner

Die SPÖ stellte in diesem Rahmen den Dringlichkeitsantrag, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen – und trotz der (vorläufigen) Absage die grundsätzliche Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu dem Themenbereich zu erheben. „Wir wissen, dass Projekte wie diese alle paar Jahre aufpoppen. Jetzt wäre die Zeit gewesen, um zu eruieren, wie die Bevölkerung dazu steht“, erklärt SPÖ-Vorsitzender, Gemeinderat Ernst Fischer. Die Mehrheit lehnte das allerdings ab. „Weil es derzeit kein konkretes Projekt gibt und eine solche Umfrage wieder Wasser auf die Mühlen wäre“, argumentiert Bürgermeister Brunner (ÖVP).

Die grundsätzliche Intention der SPÖ kann er aber nachvollziehen – weshalb man sich (ohne Beschluss) darauf verständigt habe, bei künftigen Projekten jedenfalls die Bürger zu befragen. „Eine Zustimmung durch den Gemeinderat wird es nur dann geben“, verspricht Brunner. Fischer hofft, dass „dieses Versprechen dann auch tatsächlich eingehalten wird“. Er selbst befürworte Windenergie-Projekte zwar grundsätzlich, das für Aspangberg vorgestellte Vorhaben lehnt er allerdings ab: „Ich verstehe die Betreiber, aber von der Dimension her wäre das eindeutig zu groß gewesen.“

Für den Ortschef ist das vorgestellte Projekt durch die Absage des Landes nun „abgehakt, ich hätte aber gerne intensiver darüber diskutiert“, sagt er.