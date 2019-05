Aus insgesamt 72 Einreichungen wählte eine achtköpfige Jury die Gewinner des NÖ Holzbaupreises, initiiert vom Land NÖ, der Wirtschafts- und sowie der Landwirtschaftskammer. Im Rahmen einer Gala in Wieselburg und im Beisein von Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) wurden den Gewinnern der Preis nun offiziell überreicht.

Der neu gebaute Kindergarten am Hoffeld (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), bis auf das Fundament konsequent in Brettsperrholz-Bauweise umgesetzt, konnte in der Kategorie Öffentliche und Kommunalbauten überzeugen.