Seit einem knappen Jahr ist Bernhard Brunner ÖVP-Ortschef. Am 26. Jänner 2020 tritt der Nachfolger von Josef Bauer mit einem erneuerten Team an – denn gleich mehrere langjährige Gemeinderäte werden nicht mehr kandidieren: Die geschäftsführenden Gemeinderäte Ernst Polzer und Martha Rainer sowie Gemeinderat Franz „Uli“ Lechner scheiden nach der Wahl aus dem Gremium aus.

Bei der Auswahl der Kandidaten sei es ihm wichtig gewesen, „die fünf großen Gebiete unserer Gemeinde personell ausreichend abzudecken“, wie Brunner gegenüber der NÖN erklärt. So konnte er den Angestellten Thomas Nix, Volksschulleiterin Eva-Maria Leitner-Glanz und Computertechniker Ronald Haidvogl für Hoffeld und Aspangberg gewinnen. Für Mariensee steigen Kinderbetreuerin Claudia Hartl und Schichtarbeiter Bernhard Weninger neu in den Ring. Und für St. Peter kandidiert Gastwirt Mario Prenner erstmalig. „Alle sind beruflich erfolgreiche und in der Gemeinde sehr engagierte Menschen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, so ÖVP-Spitzenkandidat Bernhard Brunner.

Aktuell hält die ÖVP bei 15, die SPÖ bei vier Mandaten.