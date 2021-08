Lange waren Anrainer der Gemeindespitze mit dem Problem in den Ohren gelegen – nun wurde eine lang gehegte Forderung umgesetzt. Im Bereich rund um die Abzweigungen nach Mariensee und St. Peter an der Landesstraße L 137 wurde auf rund 120 Metern Ortsgebiet verordnet. Damit gilt nun Tempo 50 – bisher konnte man hier theoretisch einen „Hunderter“ fahren.

Zuletzt wurden die notwendigen Ortstafeln geliefert – Tempo 50 ist seitdem auch offiziell gültig. „Etliche Anrainer hatten in diesem Bereich große Bedenken, vor allem, was kleine Kinder angeht. Der stärker werdende Verkehr zu ,Wexl Trails‘, Erlebnisarena und Skigebiet hat das untermauert“, erklärt Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP). Dem ursprünglichen Plan, in diesem Bereich einfach eine Tempo 50-Zone zu verordnen, wurde nach einer Verkehrsverhandlung durch die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen eine Absage erteilt – mit der Verordnung von Ortsgebiet hat man nun aber dieselbe Wirkung erzielt. Damit ergibt sich für die knapp 2.000 Seelen zählende Gemeinde auch eine Besonderheit: Erstmals hat die Kommune eine eigene Ortstafel mit dem Schriftzug „Aspangberg-St. Peter“ – bisher haben nur Mariensee, St. Peter sowie Hoffeld eine solche Beschilderung.

Auf Seiten der Anrainer zeigt man sich mit der Maßnahme zufrieden. „Wir hoffen sehr, dass dies auch Wirkung zeigt, derweil merken wir noch nicht viel davon, aber ich gehe davon aus, dass das einige Wochen dauern wird“, meint etwa Anrainer Maximilian Wolf gegenüber der NÖN. Mit der Polizei ist jedenfalls besprochen, dass in diesem Bereich verstärkt kontrolliert werden soll: „Wir hoffen sehr, dass sich die Leute auch daran halten“, so Bürgermeister Bernhard Brunner im Gespräch mit der NÖN Neunkirchen.

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen hält man auf NÖN-Anfrage fest, dass eine reine Geschwindigkeitsbeschränkung nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung als „nicht erforderlich erachtet wurde“, eine Ortsgebietsfestsetzung hingegen schon.