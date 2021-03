Egal ob Lesung, Konzert oder Kabarett – Corona-bedingt müssen derzeit sämtliche Kultur-Events pausieren. So die Durchführung von Veranstaltungen demnächst aber wieder möglich ist, bietet sich mit dem Mehrzweckgebäude am Hoffeld ein geeigneter Standort an. Die Voraussetzungen dafür werden aktuell jedenfalls geschaffen.

Was das rund drei Millionen Euro schwere Bauprojekt, welches Land, Gemeinde und Musikverein gemeinsam stemmen, betrifft, liege man „absolut im Zeitplan“, wie Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) beim Lokalaugenschein mit der NÖN erklärt: „Ich gehe davon aus, dass wir Ende Juni fertig werden und im Juli jedenfalls eröffnen können“, so Brunner.

Ein Blick in die künftigen Ordinationsräumlichkeiten... NOEN

Der Um- beziehungsweise Zubau soll nach Fertigstellung jedenfalls alle Stückerln spielen: Im linken Teil soll die Arzt-Ordination, die derzeit übergangsweise gegenüber des Einkaufszentrums in Aspang betrieben wird, eine neue Heimat finden. Mittig wird der Veranstaltungsbereich angesiedelt. „Dieser Bereich wird zu mieten sein, etwa für Geburtstagsfeiern. Natürlich werden ihn aber auch wir als Gemeinde nutzen“, erklärt der Ortschef. Platz soll für bis zu 120 Personen sein, auch ein Bühnenbereich wird eingerichtet. „Für größere Veranstaltungen haben wir in Aspang den Festsaal der Schule – kleinere Events können künftig hier stattfinden“, präzisiert Brunner. Theoretisch wäre es auch möglich, den Bereich gewerblich zu nutzen, „etwa, wenn sich ein Wirt findet“, so der Ortschef.

...und in den künftigen Veranstaltungsbereich. NOEN

Im Bereich des Neubaus befinden sich künftig das Zuhause der Musikkapelle inklusive Proberaum sowie eine Kreativwerkstätte. „Hier sollen kreative Menschen die Möglichkeit haben, Workshops oder Kurse abzuhalten.“ Zu guter Letzt wird auch für mehr Parkraum gesorgt: Vis-à-vis der Ordination sollen 19 Parkplätze sowie Elektro-Tankstellen errichtet werden.