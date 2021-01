In den Mittagsstunden ist es am Neujahrstag in Mitteregg (Gemeindegebiet Aspangberg-St. Peter) zu einer Schussabgabe gekommen. Das bestätigt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitagnachmittag auf Anfrage von NÖN.at. Verletzte gab es dabei nicht. Die Hintergründe des Vorfalls werden aktuell erhoben.

Auch Bezirkspolizeikommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller weiß über die Geschehnisse Bescheid: "Zum Glück wurde niemand verletzt und es bestand auch für die Kollegen zu keiner Zeit eine Gefahr", zeigt er sich erleichtert.

Weitere Entwicklungen und Informationen folgen in Kürze an dieser Stelle.