Spielplatz eröffnet: Neue Oase für Kinder

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Die Idee war bereits 2019 im Rahmen der „Bürgergespräche“ gekommen – am vergangenen Sonntag wurde der neue Spielplatz in St. Peter am Wechsel feierlich eröffnet.

Initiator und treibende Kraft hinter dem Projekt war Markus „Max“ Pichler, der die Planung und Umsetzung übernommen hatte. „Wir haben gesehen, dass einfach Bedarf ist“, berichtete er bei der Eröffnung von den Anfängen. Im März 2021 wurden erste Kostenvoranschläge eingeholt, im August 2021 startete der Bau. „Es gab so viele schöne Momente und Erlebnisse. Besonders gefreut hat es mich, dass so viele Kinder mitgeholfen haben“, so Pichler.

Foto: Philipp Grabner

Für sein Engagement erhielt er von Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) eine Dankesurkunde sowie eine Gemeindeuhr. „Das Projekt ist ein Zeichen dafür, was alles möglich ist, wenn man gemeinsam anpackt“, so Brunner. Die Gemeinde investierte rund 28.000 Euro in den neuen Spielplatz beim Gasthaus „Bergland“, 37 freiwillige Helfer leisteten insgesamt 720 freiwillige Stunden.

Die Frauenbewegung steuerte eine Sitzgarnitur bei.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.