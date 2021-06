Schwerer Staplerunfall am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Aspangberg-St. Peter: Bei Vöglhöfen stürzte ein sieben Tonnen schwerer Stapler um und kam auf der Seite zu liegen. Dabei rammte er eine Laterne, einen Hydranten und ein Marterl.

Der Lenker erlitt wie durch ein Wunder lediglich leichte Verletzungen, berichtete die Feuerwehrplattform "Einsatzdoku.at" am Donnerstag in einer Aussendung. "Die Bergung gestaltete sich allerdings schwierig und musste mit einem 30-Tonnen-Kran der Freiwilligen Feuerwehr Aspang durchgeführt werden", so die "Einsatzdoku". Nach rund drei Stunden konnte die Bergung abgeschlossen werden.