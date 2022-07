Waltraud Strobl: Oberste Botschafterin der Landwirtschaft

Werbung

Sie verstehen sich als Botschafterinnen der Landwirtschaft – und das seit nunmehr 20 Jahren: Niederösterreichs Seminarbäuerinnen, deren Arbeitsgemeinschaft seit gut einem Monat eine neue Obfrau hat. Waltraud Strobl aus Aspangberg-St. Peter fungiert seitdem als Chefin der rund 170 Seminarbäuerinnen Niederösterreichs – und ist damit die erste „Industrieviertlerin“ überhaupt in diesem Amt.

„Meist geht es darum, das ,Warum‘ zu verstehen.“

Die Landwirtschaft wurde Strobl quasi in die Wiege gelegt: Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Tauchen (Mönichkirchen), führt die zweifache Mutter heute gemeinsam mit ihrem Mann Toni einen Land- und Forstbetrieb mit Mutterkuhhaltung. Als Seminarbäuerin – und besonders als oberste Repräsentantin der Arbeitsgemeinschaft – will sie vor allem auf den Diskurs mit den Konsumenten, wo sie oft mit Fragen oder Bedenken konfrontiert ist, setzen. „Meist geht es darum, das ,Warum‘ zu verstehen. Ich höre dem Konsumenten zu, er hört mir als Bäuerin zu. Vieles kann dabei geklärt oder ausgeräumt werden“, meint Strobl. Aktuell seien das Vertrauen in die Produktion sowie die diversen Gütesiegel großes Thema bei den Konsumenten, sagt Strobl.

„Weil ich schon immer gerne gekocht und etwas ausprobiert habe“

Als Seminarbäuerin – die Ausbildung dazu absolvierte sie 2018 – konzentriert sich Strobl vorwiegend auf den Besuch von Messen und, ganz besonders gerne, auf Kochkurse. „Weil ich schon immer gerne gekocht und etwas ausprobiert habe“, so ihre Begründung. Apropos Kochkurse: Unter dem Motto „Komm und koch mit der Bäuerin“ bieten die Seminbäuerinnen ab Juli Bäuerinnen sowie Konsumenten Kurse zu verschiedensten Themen an. „Jeder Kochbegeisterte ist willkommen“, betont Strobl. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Online-Kochseminare unter dem Titel „Cookinar-Zeit is“.

Einen Seminarbauern gibt es in der ARGE derzeit übrigens nicht. Nachsatz: „Er wäre aber jederzeit willkommen!“

