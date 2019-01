Gleich in zwei Bezirksgemeinden traten zu Jahreswechsel langjährige Bürgermeister zurück, die NÖN berichtete.

Nach knapp 14 Jahren als Ortschef legte Josef Bauer (ÖVP) aus Aspangberg-St. Peter sein Gemeinderatsmandat mit Silvester nieder. Die Amtsgeschäfte führt seit Jahresbeginn sein bisheriger Stellvertreter Bernhard Brunner. Da ihn seine Fraktion, die ÖVP, bereits als Nachfolger designiert hat, ist die Wahl am 10. Jänner eigentlich nur mehr Formsache. „Wir hatten am Gemeindeamt und auch im Gemeinderat stets ein gutes Miteinander und ein angenehmes Klima“, möchte Bauer seine Zeit an der Ortsspitze nicht missen. Wichtig war ihm, dass die Übergabe reibungslos funktioniert.

Verabschiedet Große Festmesse: Raachs Bürgermeister nahm den Hut

Abschiedsstimmung herrschte dieser Tage auch in Raach am Hochgebirge, wo der bisherige Bürgermeister Rupert Dominik (ÖVP) im Rahmen einer Feier „Servus“ sagte. Auch er legte mit Jahresende sein Mandat nieder und schied damit aus dem Gemeinderat aus. Der bisherige ÖVP-Bildungsgemeinderat Thomas Stranz soll in der nächsten Gemeinderatssitzung zum Bürgermeister gewählt werden. Im Rahmen einer Dankesmesse in der Pfarrkirche im Ort wurde Dominik viel Lob zuteil – von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, vielen Nachbarbürgermeistern – und auch von ÖVP-Abgeordnetem Hermann Hauer, der Dominik auch als „persönlichen Freund“ bezeichnet: „Ich habe viel von Dir gelernt, und das werde ich Dir nie vergessen“, so Hauer.