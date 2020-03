Diesen Arbeitstag wird Elisabeth Haider aus Aspang wohl lange nicht vergessen: Die Mitarbeiterin in der Mobilen Pflege der Caritas war am Montag wieder im Einsatz für alte und pflegebedürfitge Menschen, als vor ihr – während ihrer Fahrt auf der Bundesstraße – plötzlich ein Baum direkt auf die Straße stürzte. Haider hatte keine Chance, zu bremsen oder auszuweichen, der Ast bohrte sich mitten durch die Windschutzscheibe des Caritas-Pflegeautos. Glück im Unglück für Elisabeth Haider – sie blieb unverletzt. „Ich glaube, ich hatte einfach einen Schutzengel“, meint sie.

Trotz alldem war sie bereits einen Tag darauf wieder im Dienst. „Die Menschen warten ja gerade in Zeiten wie diesen auf uns. Ich bin gestern auch im Dienst geblieben, habe einfach mein Privatauto genommen. Gerade in dieser Krisenzeit brauchen uns die alten, pflegebedürftigen Menschen besonders dringend. Wir kommen weiterhin. Wir sind neben der Pflege, die wir leisten, meist der einzige Besuch, den die älteren Menschen aktuell bekommen“, erzählt Elisabeth Haider, die seit mittlerweile zwölf Jahren in der mobilen Pflege tätig ist.

Großes Lob für Haiders Engagement, aber auch jenes der übrigen Mitarbeiter, kommt von Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas-Erzdiözese Wien: „Ganz gleich, ob in der mobilen Pflege oder in den Senioren- und Pflegehäusern – vielen Dank für den unglaublichen Einsatz aller Pflegekräfte in unserem Land!“