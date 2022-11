Panorama-Rodelbahn in Prein erhält einen neuen Schliff

Die „Panorama-Naturrodelbahn“ ist mit ihrem einzigartigen Ausblick ein Geheimtipp – und das nicht nur unter den Rennrodelsportlern. Sie ist mittlerweile auch ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und Freizeitsportler geworden.

Um den Besuchern optimale Bedingungen bieten zu können, hat sich der Wintersportverein Sparkasse Prein an der Rax im vergangenen Jahr dazu entschlossen, die bereits in die Jahre gekommene Naturrodelbahn zu sanieren und an die Bedürfnisse aller anzupassen. „Die Sanierung umfasst Maßnahmen wie die Vorbereitung und Errichtung einer Wasserleitung und den Entwässerungsrinnen sowie die Installation von Holz- und Bretterwänden zum Ausbau der Rodelbahnabsicherung“, so WSV-Obmann Christian Zachauer. Die Gesamtkosten für das Attraktivierung-Projekt belaufen sich auf rund 310.000 Euro.

„Für den österreichischen Rodelverband ist heute ein Jubeltag“

Auf der etwa 700 Meter langen Naturrodelbahn trainieren beispielsweise die Rennrodler vom WSV Prein an der Rax, die bereits einige nationale und internationale Erfolge erzielen konnten: „Für den österreichischen Rodelverband ist heute ein Jubeltag“, freut sich Vizepräsident Gerhard Kleinhofer über das Sanierungs-Projekt – in den letzten Jahren wurden bereits zahlreiche Spitzensportrennen auf der Rodelbahn in Prein ausgetragen.

Die „Panorama-Naturrodelbahn“ soll aber auch zum wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region werden, nach ihrer Fertigstellung 2024 wird sie für alle – egal ob Freizeit- oder Spitzensportler – zugänglich sein. „Eine Sportbahn, die auch für den Tourismus genutzt werden kann – das ist der Schlüssel für das Projekt. Ich freue mich auf die Eröffnung und auf die ersten Rennen“, so Reichenaus Bürgermeister Johann Döller (ÖVP).

ÖVP-Landesrat Jochen Danninger, Elisabeth Jagersberger, Florian Flackl und WSV-Obmann Christian Zachauer Foto: Foto Barbara Hagenbichler

„Die Naturrodelbahn soll auch weiterhin den hohen Qualitätsstandards entsprechen und ein attraktives Angebot für unsere Bevölkerung und Touristen darstellen“, betonte Jochen Danninger, ÖVP-Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport. „Es ist eine Selbstverständlichkeit für das Land Niederösterreich, dass wir hier auch einen Beitrag leisten!“

