Hausbau in Puchberg: „Die Nussbaums“ mit neuer Staffel

Günther Nussbaum hat eine Jause mitgebracht – ganz so, wie es sich für einen späten Vormittag auf der Baustelle gehört. „Es gibt Semmeln mit Extra und Emmentaler“, sagt er und platziert die Einkaufssackerl gut erreichbar für alle Arbeiter – und für das ATV-Kamerateam. Denn: Aktuell entstehen in Puchberg am Schneeberg die letzten Szenen für die dritte Serien-Staffel von „Die Nussbaums“. Die erste Folge soll am 5. Mai über die heimischen Bildschirme flimmern.

Die Gemeinde am Fuße des Schneebergs kennt Günther Nussbaum, im „Brotberuf“ Bau-Sachverständiger, noch aus Kindheitstagen. Vor acht Jahren hat er schließlich, gemeinsam mit Lebensgefährtin Sandra, die ehemalige Frühstückspension „Weißes Rössl“ erworben. „Bis in die 1990er Jahre war sie in Betrieb, danach stand sie aber jahrelang leer“, weiß Nussbaum. Vor etwas mehr als zwei Jahren begannen schließlich die umfassenden Umbauarbeiten des „Weißen Rössls“, in das die Besitzer nach der Fertigstellung auch selbst einziehen wollen.

Ich will zeigen, was man aus einer alten Hütte noch alles machen kann. Günther Nussbaum

Genau davon handelt auch die Serie, die 2021 ihre Premiere feierte: Stand Nussbaum im Format „Pfusch am Bau“ stets Häuslbauern mit Baumängeln zur Seite, verwirklicht er sich in seiner neuen Serie selbst den Traum vom Eigenheim. Dass die Wahl dabei auf ein altes Gebäude fiel, sei von Anfang an klar gewesen, sagt Nussbaum beim Baustellenbesuch der NÖN: „Manche fragen ja, warum wir nicht neu bauen. Aber genau darum geht es ja: Die Bausubstanz ist verwendbar, damit kann man ja arbeiten. Ich möchte mit der Serie zeigen, was man aus so einer alten Hütte noch alles machen kann“, formuliert er.

Sandra Rohr und Günther Nussbaum erfüllen sich in Puchberg den Traum vom Eigenheim. Foto: Philipp Grabner

Der Gemeinde Puchberg, deren Einwohner Nussbaum als hilfsbereit und zuvorkommend lobt, verhelfe die TV-Präsenz jedenfalls zu sehr viel Eigenwerbung, meint der Serien-Protagonist. „Manchmal steht jemand beim Fleischhauer und will wissen, wo denn das Nussbaum-Haus steht“, muss er schmunzeln.

Worauf sich die TV-Zuseherinnen und -Zuseher in der dritten Staffel (sie besteht aus vier Folgen) freuen dürfen? „Es geht um die Putz- und Elektrikerarbeiten, um einen Heiratsantrag – und um den spektakulären Dachabbruch“, verrät Günther Nussbaum vorab. Wichtig ist ihm der praktische Zugang. „Natürlich zeigen wir in der Serie viel Privates, aber es geht nicht nur ums Blödeln, sondern um technische Tipps!“

Es ist die bereits dritte Staffel der ATV-Sendereihe. Foto: Bernhard Eder

In das Haus einziehen wollen die Nussbaums künftig mit vier ihrer Kinder. „Sie bekommen Appartments, keine Kinderzimmer. Und wenn sie mal ausziehen, werden daraus Ferienwohnungen“, hat Nussbaum schon weitere Pläne. Bis zum Einzug – geplant ist dieser Mitte kommenden Jahres – ist jedenfalls noch einiges zu tun. Ein paar Wurstsemmerl wird es also jedenfalls noch brauchen.

Günther Nussbaum im Gespräch mit NÖN-Redakteur Philipp Grabner. Foto: Sandra Rohr

