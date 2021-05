Österreich sperrt wieder auf! Nicht nur Gastronomie und Kultur dürfen ab morgen, Mittwoch, wieder Gäste empfangen – aufatmen darf auch der Sport, darunter die Fitnessstudios im Bezirk Neunkirchen.

Im Sport- und Gesundheitszentrum (SGZ) Aspang sieht man sich für die Öffnung bestens vorbereitet. „Natürlich ist es indoor immer ein gewisses Risiko, weil man schwitzt – aber die allermeisten Studios haben sehr viel Platz“, erklärt Geschäftsführer Karl Morgenbesser. Eine fixe Personenanzahl – pro Person müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen – sowie die „3G-Regel“ (geimpft, getestet, genesen) müssen eingehalten werden.

Die Maske ist dann zu tragen, wenn man sich in den Räumlichkeiten bewegt: „Beim Trainieren am Platz selbst muss keine Maske getragen werden“, erklärt Morgenbesser. Er ist erleichtert, dass wieder trainiert werden darf – zwar habe die Regierung vieles richtig gemacht, „Bewegung hätte aber konsequenter bewertet werden müssen“, gerade bei Kindern oder chronisch Kranken, so Morgenbesser gegenüber NÖN.at.

Im Ternitzer „Fit&Fun“ ist man für die Wiedereröffnung ebenfalls gerüstet. 30 bis 35 Personen dürfen sich maximal gleichzeitig im Fitnessstudio aufhalten. „Im Winter hätte das zum Problem werden können, im Sommer ist es definitiv keines, da die Frequenz nicht allzu hoch ist“, so Werner Warscha, einer der beiden Geschäftsführer des „Fit&Fun“. Für das Studio seien die Auflagen zwar machbar, aber „sie sind auch mehr als lästig. Wir stehen hier zwischen den Stühlen. Manche unsere Kunden haben wir dadurch verloren. Der Großteil zeigt sich aber kooperativ.“

Regeln für den Sport generell (laut Bundesregierung):