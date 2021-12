In der Abfahrt Neunkirchen kam am Donnerstag ein Lkw von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben, auf der S6 kam ein Auto von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Beide Einsätze wurden von der FF Neunkirchen-Stadt abgearbeitet. Auch ein Kleinbus rutschte in den Graben.