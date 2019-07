Viel Geduld brauchten Autofahrer am Freitagnachmittag Richtung Süden, nachdem es auf der A2 Richtung Graz zwischen dem Knoten Wiener Neustadt und Knoten Seebenstein zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen war ...

Die alarmierte FF Neunkirchen Stadt hatte Anfangs Mühe durch den 7 Kilometer langen Rückstau zu kommen, da die Rettungsgasse immer wieder verschlossen wurde. "Erst nach und nach bildeten die Lenker dann eine lückenlose Rettungsgasse", berichtete die Plattform "Einsatzdoku".

Am Einsatzort wurden vom Einsatzleiter Mario Lukas mehrere in einen Verkehrsunfall involvierte Fahrzeuge vorgefunden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von der FF Neunkirchen Stadt mit Kränen geborgen und abtransportiert werden mussten.

Zeitgleich beschäftigte ein zweiter Einsatz im Neunkirchner Stadtgebiet die Feuerwehr: In der Ludwig van Beethofen-Gasse musste eine Ölspur entfernt werden.

Nach rund 1,5 Stunden konnten alle Kräfte von beiden Einsätzen wieder ins Feuerwehr einrücken.