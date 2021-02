Bei insgesamt 700 Exkursionen auf den Bergen der Welt legte Franz Steiner bereits über 800.000 Höhenmeter zurück. So schnell wird damit auch nicht Schluss sein, ist für den Präsident des Wintersportvereins und des Weltcup-Organisationskomitees klar.

Enkerl mit Schoko motivieren

Seine Liebe zum Gebirge ereilte ihn mit rund 30 Jahren. Er begann aktiv mit dem Bergsport und lernte zuerst die Hausberge kennen. Dadurch, dass er auch gern Alpinski fuhr, lag für ihn nahe, auch Skitouren zu unternehmen. Mit 35 Jahren besuchte er zusätzlich Kletterkurse: „Ich wollte nie ein Spitzenkletterer werden, aber ich wollte die Technik lernen, die man vor allem für Hochgebirgs- und Gletschertouren braucht.“ Somit entdeckte er auch seine Leidenschaft für Klettersteige: „Dadurch, dass ich dann oft alleine unterwegs war, hab‘ ich dort dann Gas geben können, weil man sich dort selber sichern kann!“

Der 67-jährige Semmeringer legte sich auch ein Buch mit den schwierigsten Klettersteigen zu, wobei ihm mittlerweile nur noch vier fehlen. Diese möchte er, wenn möglich, kommenden Sommer im Raum Cortina (Italien) absolvieren. Leichte Klettersteige in der Umgebung macht er derzeit auch mit seinen Enkerln. „Ich freue mich sehr darüber, vor allem, dass die Kinder an der Natur sind und mit einem kleinen Schokoriegel kann man das letzte Stück Motivation dann auch noch herausholen“, schmunzelt Steiner.

52 Gebirgszüge erklommen

Bei den Gebirgszügen ist er ebenso motiviert. Beim Lesen eines Buches bemerkte er, dass er bereits 30 von 52 Gebirgszügen abhaken konnte und fasste den Entschluss, die komplette Liste zu „erklimmen“. Vergangenen Herbst gelang Steiner dieses Ziel, als er die „Weiße Spitze“ in Osttirol abhaken konnte. Über diesen Erfolg ist Steiner sichtlich erfreut und betont: „Es ist schön, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre und dann überall ein Berg herunter lacht, auf dem ich schon oben war!“ Zusätzlich stemmte er auch den Aufstieg auf die sieben höchsten Berge der Bundesländer – inklusive Hermannskogel, mit 524 Meter der höchste Berg Wiens.

34 Tage unterwegs

Aber auch die höchsten Berge reizten den ambitionierten Sportler und so begann er mit dem am nahe gelegensten Ziel, dem Großglockner. Im Jahr 2002 bestieg er diesen erstmalig, mittlerweile erreichte er den Gipfel schon zehn Mal. Er kam auf den Geschmack und reiste in die verschiedensten Teile der Welt. Unter anderem bezwang er den Mont Blanc (Frankreich), Elbrus (Russland), Chimborazo (Ecuador) und den Muztagata (China). Letzterer war auch sein Highlight, denn die Expedition auf den Gipfel des Muztagatas erstreckte sich über 34 Tage. Gemeinsam mit einem Freund legte er dort insgesamt 12.000 Höhenmeter zurück. Auf der Spitze angekommen, konnte dann „zu zweit, auf 7.500 Metern und bei blauem Himmel“ die Aussicht genossen werden.

Die NÖN fragte dahingehend nach, ob auch die Besteigung des Mount Everest ein Thema gewesen wäre, worauf Steiner eine klare Antwort hat: „Nein! Irgendwann habe ich mal mit den ‚8000ern‘ geliebäugelt und da gibt es natürlich spezielle Agenturen dafür, die ich mir mal angesehen habe, aber ich bin dann doch wieder davon abgekommen. Da schau‘ ich mir lieber ein paar gescheite Drei- oder Viertausender in Österreich an!“

"Ein schwarzer Tag"

Am 11. September 2011 kam es jedoch zu einem schrecklichen Ereignis: „Die vielen schönen Stunden, die ich in den Bergen erleben durfte, haben leider wie alles im Leben auch einen schwarzen Tag.“ Sein Bruder, Ex-Semmering-Bürgermeister Norbert Steiner, verunglückte mit 54 Jahren am Gamskögelgrat tödlich. Steiner war viel mit seinem Bruder in den Bergen unterwegs. Sein Bruder sei immer sehr genau gewesen und hätte jede große Tour penibel vorbereitet, wodurch sie ihn auch liebevoll den „Navigator“ nannten. Wichtig ist Steiner zu betonen, dass es im Bergsport immer ein gewisses Restrisiko gibt, deshalb: „Gut vorbereiten, gut ausrüsten und Wetter schauen! Dann kommt man ganz gut zu seinem Glück.“