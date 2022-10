Tschechisches Duo abends aus Klettersteig gerettet

Der 31-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Begleiterin hatten am Nachmittag den Abstieg über den Preintalersteig gewählt. In der Dämmerung fanden sie den Weg nicht mehr und alarmierten gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte, berichtete die Bergrettung Reichenau am Sonntag in einer Aussendung.

Das Duo wurde kurz nach 21.00 Uhr unverletzt gefunden und in Sicherheit gebracht.

