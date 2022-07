Peischinger stellte Räuber: "Lasse mir nichts wegnehmen!"

Werbung

Klaus Kaltenegger ist weder ein überdurchschnittlich kräftiger noch streitsüchtiger Mann. Wenn es jemand aber auf sein Hab und Gut abgesehen hat, dann sollte der sich besser nicht mit ihm anlegen.

Das musste zuletzt auch ein Neunkirchner Einbrecher am eigenen Leib schmerzhaft erfahren. Der Peischinger ertappte ihn auf frischer Tat, setzte ihn außer Gefecht und übergab ihn anschließend der Polizei: „Was mir gehört, das lasse ich mir von niemandem wegnehmen“, erzählt er beim Lokalaugenschein der NÖN Neunkirchen.

Mit Körpereinsatz außer Gefecht gesetzt

Peisching am Freitagnachmittag. Der Pferdeeinstellhof des 55-Jährigen liegt am Ortsrand. „Hier bin ich aufgewachsen und hier lebe ich. Der Hof ist mein Ein und Alles“, erzählt er im Gespräch. Und der Hof wird verteidigt, wenn es ans Eingemachte geht. So auch am Mittwoch. Es ist kurz nach 4 Uhr, als Kalten-egger so wie jeden Tag seine 16 Pferde, die auf dem zwei Hektar großen Grundstück leben, füttern geht.

Am Weg dorthin entdeckt er, dass beim „Sozialraum“, wie er den Schuppen nennt, in dem sich Mitarbeiter und Kunden ein Getränk holen können, die Tür offen steht. „Ich habe dann vorsichtig reingesehen und ein schwaches Licht entdeckt. Dann bin ich ohne zu zögern hineingestürmt“, erinnert er sich an die bangen Sekunden. Der Einbrecher versucht zwar noch, sich in einer Ecke zu verstecken, aber Klaus Kaltenegger weiß sofort, was hier vor sich geht. „Er hatte eine Stirnlampe auf und wollte dann noch, als er mich gesehen hat, bei der Hintertür rauslaufen.“

Doch Klaus Kaltenegger ist zornig. Sehr zornig sogar. Denn wie gesagt, an fremdem Eigentum vergreift man sich nicht. Und schon gar nicht an seinem. „Ich habe mich dann auf ihn gestürzt und, wie soll ich sagen, mit ein bisschen Körpereinsatz außer Gefecht gesetzt“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. Großer Gegner sei der Neunkirchner jedenfalls keiner gewesen.

In der Zwischenzeit werden durch seine Rufe seine Tochter und der Schwiegersohn wach, eilen zur Hilfe und verständigen die Polizei. „Die war dann wirklich rasch da.“ Wie sich später herausstellt, hat der Einbrecher weit mehr auf dem Kerbholz und erst Tage zuvor die Tankstelle an der Schnellstraße S6 überfallen. „Das habe ich aber erst aus den Medien erfahren.“

Ob er denn nie Angst gehabt hat? Oder ihm der Gedanke gekommen sei, dass der Täter vielleicht auch eine Waffe eingesteckt gehabt haben könnte? „Nicht wirklich. In so einer Situation denkst du nicht viel nach. Denn mein Eigentum verteidige ich bis aufs Letzte und solchen Leuten muss man das Handwerk legen.“

