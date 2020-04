Großen Wirbel gab es zuletzt um einige Baumschnittmaßnahmen in der Stadtgemeinde. Innerhalb der Bevölkerung wurde Kritik laut, warum man so viele Bäume fällen muss. Laut SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak waren das Sicherheits-Maßnahmen, die durchgeführt werden mussten. Nun will die Stadt 350 neue Bäume pflanzen.

„Im Auftrag der Republik hat die Abteilung Wasserbau des Landes Niederösterreich Anfang März begonnen, Baumschnittmaßnahmen entlang der Bachläufe durchzuführen. Mit der Baumpflanz-Offensive werden diese Maßnahmen nun mehr als ausgeglichen“, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Angekauft wurden heimische Baumarten wie Ahorn oder auch Erlen. 300 der Bäume wurden bereits durch den Städtischen Bauhof gepflanzt. Wegen Lieferschwierigkeiten werden die restlichen 50 Bäume erst im Herbst gepflanzt.

„Ternitz ist eine Stadt mit höchster Lebensqualität mit zahlreichen Park- und Grünanlagen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich beim Bauhofleiter und seinem Gärtner-Team für die laufende Pflege unserer Natur- und Erholungszonen“, so SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr. Der Bauhof pflegt 3.500 Bäume in Ternitz.