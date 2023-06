Vorfreude ist die schönste Freude – ein altbewährtes Motto, das in diesem Jahr auch der Kultur- und Theaterverein Zöbern beherzigte: Um den Theatergästen das Warten auf die Aufführungen des Sommertheaters zu verkürzen, gewährte das Team rund um das Regie-Duo Anita und Eva Reithofer online Einblicke in die Probenarbeiten. Mit dabei: „Instagram“-Kurzvideos von den Darstellerinnen und Darstellern – vor und nach der „Maske“, mit der sie in ihre Rolle schlüpften.

Fotogalerie Zöberns Theatergruppe begeistert mit Comeback

Der Kultur- und Theaterverein begeistert nach längerer Pause mit einer Komödie über einen Damenclub – und einen Mord.

An fünf Abenden begeisterte die Truppe schließlich mit der Kriminalkomödie „Der Damenclub von Marquis Crossing und sein erster Mordversuch“, in der sich Emma (Birgitt Heissenberger) und ihre Freundinnen am Schreiben eines Theaterstücks versuchen – naturgemäß mit jeder Menge Verwechslungen, herrlichen Gesangseinlagen (Jasmin Schindler) und der einzigartigen Verwandlung eines „Häfnbruders“ in eine elegante Dame (Andreas Riegler).

Sein großes Theatercomeback nutzte der Verein übrigens auch dazu, um neue Mitarbeiter zu werben – nicht zuletzt auch für die Bühne...