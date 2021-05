Bei den Bushaltestellen war die Kattinger Au schon vor Jahren ein Stiefkind. Nach vorübergehender Besserung ist sie nun erneut eines.

Schüler, die in das Gymnasium oder ältere Personen, die in die Innenstadt mussten, hatten einen langen Fußweg in die Augasse zur nächstgelegenen Bushaltestelle Medienmittelschule (damals Hauptschule) zu absolvieren. Auf Initiative von Silvia Wolzt erreichte sie 1995, nach einem Schreiben an die damalige Ministerin Christa Krammer, dass an der Ecke Koschatgasse eine Bushaltestelle errichtet wurde – die nun vor wenigen Wochen, sehr zum Ärger der Bevölkerung, aus dem Programm genommen wurde.

„Es gab in der Kattinger Au vier bis sechs Bushaltestellen, die heute alle weg sind. Zu Fuß sind es gute 30 Minuten in die Innenstadt, was besonders für ältere Personen sehr beschwerlich werden kann“, ärgert sich Silvia Wolzt. Die NÖN fragte beim VOR-Verkehrsverbund Ostregion nach und erhielt keine gute Nachricht.

„Die besagte Haltestelle wurde im Zuge der Neukonzeption des öffentlichen Verkehrs in der Region, das für mehr Angebot, mehr Taktverkehre, bessere Abstimmung Bus/Bus und Bus/Bahn, mehr touristisches Angebot steht, vor allem aufgrund des geringen Fahrgastaufkommens nicht mehr ins Programm aufgenommen.

Auch wenn unterm Strich das Angebot in der Region stark gewachsen ist, stellt der öffentliche Verkehr immer einen Kompromiss dar und ein individuelles Angebot für jeden einzelnen Fahrgast mit einem fahrplangebundenen Linienverkehr mit Zwölf-Meter-Bussen ist leider nicht sinnvoll erreichbar“, so Georg Huemer, Pressesprecher der VOR.

Somit bleibt den Bewohnern der Kattinger Au nur die Hoffnung auf ein Umdenken der VOR oder auf Hilfe der Stadtgemeinde Neunkirchen. „Es müssen ja keine Zwölf-Meter-Busse sein. Ein Kleinbus würde auch reichen. Auch über die Schaffung von zwei, drei Mitfahrbänken, wo man am Bankerl Platz nimmt und ein Autofahrer, der in die gewünschte Richtung fährt, bietet eine Mitfahrgelegenheit an und bleibt stehen, würde uns freuen“, so ein Anrainer. Insgesamt gibt es rund 30 Haltestellen in Neunkirchen.