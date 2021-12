Jetzt hat auch Ternitz eine PCR-Teststraße

Die Teststraße wurde neben der bestehenden Antigen-Teststraße am Hans Czettel-Platz 2 (gegenüber dem Stadtamt) etabliert.

„Ich bedanke mich bei Apothekerin Andrea Berger, die sich bereit erklärt hat, diese Teststraße mit uns und mit Unterstützung des Arbeitersamariterbundes Ternitz-Pottschach zu betreiben. Ich appelliere an die Bevölkerung dieses nunmehr erweiterte Testangebot in unserer Stadt zu nutzen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Und SPÖ-Landtagsabgeordneter Vizebürgermeister Christian Samwald ergänzt: „Wir haben die Testzeiten für die Antigen- und PCR-Tests aufeinander abgestimmt, sodass die Bevölkerung sich für die Art des Tests entscheiden kann.“

Öffnungszeiten, Antigen- und PCR-Teststraße Ternitz, Hans Czettel-Platz 2:

Montag von 18 – 20 Uhr

Dienstag von 7 – 10 Uhr

Donnerstag von 18 – 20 Uhr

Samstag von 7 – 10 Uhr

(ausgenommen Feiertage)