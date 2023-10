Stadt zahlte 55.000 Euro an Miete ohne die Räume zu nutzen

2021 hätte das IfM, das Institut für Management, mehrere Lehrgänge im Ex-NSW-Gebäude der Stadt anbieten sollen. Von einem „epochalen Beginn“ war vor Medienvertretern ebenso die Rede wie von einem „besonderen Augenblick“, als das Projekt ein Jahr davor den Medienvertretern präsentiert wurde. Alleine - es kam nicht dazu. „Corona“ machte dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung.

Corona machte Projekt zunichte

„Nach der Pandemie war die Situation anders. Seitdem boomen Online-Lehrgänge und eine Vorort Präsenz ist leider nicht mehr gefragt. Daher muss ich mir eingestehen, dass die Idee einen FH oder Uni-Lehrgang nach Neunkirchen zu bringen im Herbst 2023 zwar nicht gestorben aber zumindest auf Eis gelegt ist“, so der zuständige ÖVP-Stadtrat Peter Teix über die Gründe des Scheiterns. Mit den Neunkirchner Wirtschaftsbetrieben war damals vereinbart, dass der Präsenzunterricht in den Räumlichkeiten des NSW-Gebäudes stattfinden sollte. Dazu wurde die Räume zu Seminarräumen umgebaut und entsprechend ausgestattet. „Die Stadtgemeinde mietet diese Räume und kann in der studienfreien Zeit diese weiter vermieten und erhält auch vom IFM eine Miete“, so Teix über die geplante Vorgangsweise. Die Stadt zahlte dafür dann von 2021 bis September 2023 Miete in Höhe von 55.200 Euro. Ohne Nutzen.

SPÖ: „Man hätte Miete früher stoppen müssen!“

Für SPÖ-Stadtrat Günther Kautz ist die Vorgangsweise ein „Irrsinn. Mit einer verheerenden Optik.“ Glück im Unglück: „Mit der Neunkirchner Liegenschaftsverwertung als Vermieter ist das Geld praktisch nur von einer Tasche in die andere gewandert, aber trotzdem hätte man das früher stoppen müssen. Wir sind leider auch nicht draufgekommen, das ärgert mich!“ In der Schuld sieht er den damals dafür zuständigen ÖVP-Stadtrat Peter Teix: „Das wäre schon sein Aufgabe gewesen, darauf zu schauen!“

In der Pandemie-Zeit wurde die Miete laut Teix bewusst nicht ausgesetzt, da im Gegenzug die Kosten für die Einrichtung und die Infrastruktur für neuwertige Seminarräume (rund 40.000 Euro) durch die Neunkirchner GmbH & Co KG getragen wurden. „Quasi eine bewusste indirekte Rückfinanzierung“, so Teix. Es wurde von der Stadt auch noch versucht, die Räume anderen Institutionen zur Nutzung anzubieten „aber aus anfänglichen Interesse wurde leider auch daraus nichts“, erklärt der Stadtrat. Der am Ende auch einen Fehler eingesteht: „Natürlich tut es mir weh, dass ich als Finanzstadtrat 15.000 Euro - Miete abzüglich der Investitionskosten - verursacht habe aber zumindest habe ich versucht, im Bereich Bildung einen Mehrwert für Neunkirchen zu schaffen.“

Bürgermeister Osterbauer: „Nachher ist man immer gescheiter!“

Schützenhilfe erhält Teix von ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer: „Der Mietvertrag wurde damals einstimmig beschlossen. Außerdem muss uns Bildung etwas wert sein. Das mit Corona konnte keiner vorhersagen und wir wollten dann das Projekt mit Einführung des Bildungsschecks noch einmal ankurbeln, was leider nicht funktioniert hat. Vielleicht hätten wir den Mietvertrag das eine oder andere Monat früher kündigen können, aber nachher ist man immer gescheiter!“ Zudem sei eine entsprechende Infrastruktur, sprich die Errichtung moderner Seminarräume, damals überhaupt Grundvoraussetzung für die Kooperation mit dem IfM gewesen.