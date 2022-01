Gefahr am Bahnhof Sautern: Fünf Linden mussten weg

Groß war der Ärger bei einigen Pittenern, als sie den Bereich rund um den Bahnhof Sautern sahen. Denn jene fünf Linden, die direkt neben den Gleisen standen, waren plötzlich nicht mehr da. Auf Anfrage der NÖN erklärte SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger den Grund dafür: „Drei der Linden waren schon komplett kaputt!“

„Die Wurzeln wuchsen bereits in den Fremdgrund.“

Nötig war die Fällung der Bäume aber auch aus anderen Gründen. Laut Berger seien bereits ständig Äste auf den Gehsteig gefallen. Für das angrenzende Grundstück seien die Bäume ebenfalls schon gefährdend gewesen. Zudem meint der Ortschef: „Am Nebengrundstück wird ein neuer Grundeigentümer ein Eigenheim bauen und er war sehr besorgt, dass es weiterhin zu starken Gefährdungen kommt. Die Wurzeln wuchsen bereits in den Fremdgrund.“

„Als Umweltgemeinde sind wir sehr darauf bedacht, den Baumbestand zu erhalten, aber Gefährdungen müssen beseitigt werden“

Helmut Berger

Hauptsächlich sei aber die Gefahr für die Menschen der Grund für die Fällung gewesen. Man wollte nicht, dass etwas passiert und jemand verletzt wird. Berger betont gegenüber der NÖN auch, dass es in diesem Bereich Nachpflanzungen geben wird. „Als Umweltgemeinde sind wir sehr darauf bedacht, den Baumbestand zu erhalten, aber Gefährdungen müssen beseitigt werden“, stellt Pittens Bürgermeister klar. Für ihn ist das Thema Nachpflanzung sehr wichtig. Diese erfolge in Absprache mit dem Baumdoktor, Förster und Gärtner.

Im letzten Jahr wurden an die 200 Zedern in Sautern gesetzt sowie an die 40 Geburtenbäume. Jedes Neugeborene bekommt von der Gemeinde einen Baum geschenkt. Die Eltern können sich den Standort der Pflanzung aussuchen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren